مسؤول: نسبة توطين القطاع الخاص الأعلى تاريخيًا.. و9 ملايين عقد موثق بنهاية 2021

أكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، أنه من المستهدف زيادة العقود الموثقة إلى 9 ملايين عقد بنهاية هذا العام.

جاء ذلك خلال مشاركة أبو ثنين في "الندوة السنوية الـ17" التي يعقدها الديوان العام للمحاسبة.

وخلال الندوة، أشار إلى استمرار تزايد نسبة التوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت أعلى مستوياتها تاريخيًا، كما لفت إلى بدء التسارع في تنفيذ 25 مبادرة استراتيجية لسوق العمل، بالتعاون مع جهات حكومية متعددة.

وأكد أبو ثنين، مدبرات توطين المهن حققت مستهدفاتها وفق الإطار الزمني المخطط لها، قائلاً: أصدرنا قرارًا بتوطين 20 مهن محاسبية.

وأضاف: اتخذت الوزارة توجهًا استراتيجيًا نحو المهارات والتدريب، فاعتمدنا عديدًا من المبادرات التي تهدف إلى تمكين فرص التوطين ورفع مستوى الإنتاجية والتطور الوظيفي، كما كثفنا جهودنا لزيادة فعالية الرقابة وضبط الامتثال في سوق العمل من خلال عديد من البرامج والمبادرات.

وضرب أبو ثنين أمثلة على ذلك بتطبيق النظام الشامل للتفتيش"تمام" وبرنامج"مدد" المساند لحماية الأجور، إلى جانب رفع نسبة التغطية الإلزامية في حماية الأجور لـ100% على جميع المنشآت، ونظام التقييم الذاتي، ومنصة وتطبيق "معًا للرصد"، ونظام توثيق العمل، حيث تم توثيق أكثر من 3 ملايين عقد عمل، ونستهدف زيادتها إلى 9 ملايين عقد بنهاية هذا العام.

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