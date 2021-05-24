جواز السفر.. تسجيل المواليد.. العمالة المنزلية.. «أبشر» تجيب عن الأسئلة الأبرز

أوضحت منصة «أبشر» أنه يمكن لأفراد الأسرة دون 15 سنة إصدار أو تجديد جواز السفر إلكترونيًّا من خلال المنصة وفق 4 شروط.

والشروط هي أن يكون ليس لديهم بصمة مسجلة بالنظام (لم يصدر لهم هوية وطنية)، ووجود عنوان وأصل، وسداد رسوم الخدمة حسب المدة المختارة، وأخيرًا وجود فرد الأسرة داخل المملكة.

كما أشارت في تغريدة أسبوعية حول أبرز الأسئلة الأكثر استفسارًا بخصوص خدمات منصة «أبشر» أنه يمكن تسجيل المولود إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة فروع الأحوال المدنية.

وأوضحت منصة «أبشر» أنه في حال إتمام تسجيل المولود إلكترونيًّا بنجاح يتم التالي: حصول حديثي الولادة على سجل مدني تلقائيًّا، وتحديث بيانات سجل الأسرة بإضافة المولود، ثم إرسال رسالة نصية تحتوي على تفاصيل تسجيل المولود، وأخيرًا توصيل شهادة الميلاد وسجل الأسرة المحدث عبر (واصل).

ونوهت إلى أنه إذا كانت بيانات الطفل حديث الولادة المعروضة غير صحيحة فيجب عدم إكمال إجراءات الخدمة ومراجعة المستشفى لتصحيح البيانات الخاطئة، مشيرة إلى أنه في حال التسجيل بعد تجاوز 30 يومًا من تاريخ الولادة سيتم احتساب غرامة تأخير.

وفي سياق آخر أوضحت أنه يتم إسقاط العمالة المنزلية آليًّا (خرج ولم يعد)، بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صلاحية التأشيرة، أو من خلال رفع طلب من خلال خدمة (واصل) بعد مرور 30 يومًّا من انتهاء التأشيرة.

وذكرت أن خدمة تفويض المركبات متوفرة في منصة «أبشر»، من خلال الدخول إلى «إدارة المركبات»، واختيار المركبة مصدر التفويض.