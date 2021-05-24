بالفيديو.. رئيس هيئة الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، اليوم الأحد، في الرياض قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وبثت وزارة الدفاع عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو، ظهر خلاله الفريق الرويلي وقائد القيادة المركزية الأمريكية يتبادلان الهدايا التذكارية.

وقد أعلنت وزارة الدفاع، أمس السبت، اختتام مناورات تمرين «سراب الصحراء 2» الجوي، التي تمت بين القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها الأمريكية.

#فيديو_الدفاع

رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية.#نتعاون_مانتهاون pic.twitter.com/qNWW5ixji0 — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) May 23, 2021

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