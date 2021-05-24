شكرا لقرائتكم خبر عن 800 مختص موارد بشرية في مؤتمر «الإعداد لمواهب المستقبل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينظم معهد الإدارة العامة بالتعاون مع جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية «SHRM» بعد غد الأربعاء، «عن بعد» مؤتمر «الإعداد لمواهب المستقبل»، بمشاركة عدد من المستشارين والمتخصصين في القيادة وإدارة الموارد البشرية وإدارة المواهب، وأكثر من 800 مختص في الموارد البشرية على مستوى العالم. ويقام على هامش المؤتمر الذي يستمر يومين، من الساعة 8:30 صباحا حتى 5:30 مساء بتوقيت المملكة أربع ورش عمل متخصصة، تركز في موضوعاتها على مستقبل الموارد البشرية، من خلال الدروس المستفادة وتجارب الجهات والموظفين خلال العام الماضي، واستقراء مستقبل الموارد البشرية.