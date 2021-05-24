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«أحوال» متنقلة في 3 مواقع بعسير

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الدمام - شريف احمد - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير خدماتها للرجال في 3 مواقع، ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدة المتنقلة في مدينة أبها أمس تقديم خدماتها للرجال في جامعة الملك خالد، واليوم في مركز طلال بمحافظة بلقرن، فيما تقدم غدا الثلاثاء الخدمة للرجال والنساء في مركز خيبر الجنوب بمحافظة خميس مشيط، لمدة يومين بكل موقع.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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