شكرا لقرائتكم خبر عن 28 مشروعا إغاثيا لمركز الملك سلمان في السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة، بمقر المركز في الرياض أمس، رئيس الجبهة الثورية السودانية الدكتور الهادي إدريس، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي.

واستعرض الربيعة خلال اللقاء المشاريع الإنسانية والإغاثية التي ينفذها المركز في السودان والتي بلغت 28 مشروعًا بقيمة 16 مليونًا و463 ألف دولار أمريكي، شملت قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والإيواء والمياه والإصحاح البيئي وغيرها.

وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيزها.

وقدم الوفد السوداني الزائر الشكر والعرفان للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة؛ على ما تقدمه للسودان وشعبه من دعم إنساني في مختلف المجالات، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.