شكرا لقرائتكم خبر عن علاج 1249 مريضا في «صحي» الجعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدَّمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 1249 مستفيدا، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال المدة من 6 - 12 مايو الجاري.

وراجع عيادة الطوارئ 371 مستفيدا، وعيادة الباطنية 112 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 58 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 198 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 436 مراجعا، وقسم الجراحة والتضميد 74 مستفيدا.

كما استفاد من قسم المختبر 270 مستفيدا، وقسم الأشعة 38 مستفيدا، وقسم نقل الدم 3 حالات، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 541 فردا، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، وقسم التوليد 5 حالات، وصُرفت الأدوية لـ 813 فردا، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.