شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس غينيا الاستوائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية، من رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ.

وتسلم الرسالة نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقباله في مكتبه بمقر الوزارة أمس، سفير جمهورية غينيا الاستوائية لدى المملكة بنينكنو بيدو ماتوتي تانج.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.