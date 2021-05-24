شكرا لقرائتكم خبر عن حواجز مؤقتة للمباني «تحت الإنشاء» بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت بلدية محافظة القطيف، المقاولين ومُلاك المباني «تحت الإنشاء»، إلى وضع حواجز مؤقتة مع الالتزام بنظافة الموقع تجنبًا للمخالفات، وذلك تعزيزًا للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وكانت البلدية قد أعلنت بدء العمل في أحد الفرص الاستثمارية التي طرحتها عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص»؛ لتعزيز الخدمات والمواقع السياحية التي تتوافق مع برامج جودة الحياة، وذلك في واجهة القطيف البحرية.

وطالبت البلدية المواطنين والمقيمين بالحفاظ على رُقي المظهر العام للمدن والمرافق الترفيهية والخدمية، وبيئة الواحة الزراعية، مؤكدة أن التراث التاريخي مسؤولية مجتمعية مشتركة، متطلعة إلى دورهم المهم في تعزيز البعد الجمالي في المحافظة .