شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 47 مخيما عشوائيا غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت إدارة المراقبة والنظافة العامة التابعة لبلدية غرب الدمام 47 مخيمًا عشوائيًا، بعد إشعار أصحابها بضرورة الإزالة، وذلك بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام ومطار الملك فهد الدولي، ضمن جهود الحفاظ على المظهر العام، وحملاتها المتواصلة لإزالة الصناديق والمخيمات بنطاق البلدية.

من ناحية أخرى، واصلت إدارة صحة البيئة جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد؛ حفاظًا على صحة المستهلكين.