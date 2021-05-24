شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف زهرة و120 جلسة عائلية بحديقة «سما أبها» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وضعت أمانة منطقة عسير اللمسات النهائية على مشروع حديقة «سما أبها» الذي تُقدر مساحته بـ 144,000م2، مشتملا على مسطحات خضراء بلغت مساحتها 45 ألف م2. وأشارت الأمانة إلى أن المشروع يضم 120 جلسة عائلية علاوة على المرافق العامة، والممرات ذات الأقواس المغطاة بالورود، كما تم إنشاء سجادة زهور بالموقع تضم 100,000 زهرة. يذكر أن الحديقة تأتي ضمن مشروعات حدائق أخرى في مدينة أبها وفي إطار مبادرات تحسين جودة الحياة؛ لما لها من أهمية اجتماعية وبيئية واقتصادية واستدامة للحدائق من خلال زيادة المسطحات الخضراء والمتنزهات.