شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل 1651 عينة مخبرية للأغذية بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى مختبر السلامة الغذائية التابع لأمانة العاصمة المقدسة خلال شهر رمضان الماضي 1651 عينة مختبرية لتحليل الأغذية والمواد الغذائية، للتأكد من سلامة الغذاء، وضمان المواد المستهلكة والمتداولة بالمنشآت الغذائية. وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة رعد الشريف أنه تم أخذ 1389 عينة غذائية لمنتجات مختلفة لفحصها بمختبرات الأمانة والتأكد من صلاحيتها، مشيرا إلى أن النتائج أظهرت عدم مطابقة 24 عينة لمعايير السلامة، إلى جانب استقبال 262 عينة من المياه وإجراء الاختبارات عليها، حيث اتضح وجود 16 عينة مياه غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأكَّد «الشريف» اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة والقيام بالجولات الرقابية للتأكد من خلو أسواق العاصمة المقدسة من المخالفات حرصا على سلامة الجميع، داعيا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفة على رقم البلاغات الموحد 940. وصادرت أمانة العاصمة المقدسة أكثر من 200 كيلو جرام من الخضراوات والفواكه المتنوعة وسلَّمتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي؛ وذلك بعد حملة نظمتها بلدية العمرة الفرعية لمكافحة ظاهرة الباعة المتجولين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل. وألزمت الأمانة ممثلة ببلدية العمرة الفرعية إحدى شركات الخدمات المُنفذة للمشروعات في المواقع التابعة للنطاق الإشرافي للبلدية بنقل ما يقارب من 200 طن من نواتج الحفر واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين حسب الأنظمة المتبعة، وإلزام شركات النظافة المؤهلين بتعقيم وتطهير ورش حاويات النفايات أولا بأول؛ وذلك للحفاظ على الصحة العامة والقضاء على الحشرات.