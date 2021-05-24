شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات تسابق الزمن لتحصين طلابها قبل أول أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت الجامعات استعدادها لتطبيق قرار تحصين الطلاب والطالبات ضد فيروس كورونا وبما لا يقل عن جرعة واحدة، وإثبات التحصين بواسطة تطبيق توكلنا، كشرط لدخول الحرم الجامعي ابتداء من 22 ذو الحجة 1442هـ، الموافق 1 أغسطس 2021م، وكثفت نشاطها لتحصين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، بمراكز اللقاحات المعتمدة داخلها.

وبين المتحدث باسم جامعة الملك عبدالعزيز د. شارع البقمي، أن اشتراط التحصين للطلاب والطالبات في دخول الجامعة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 ذو الحجة وفق البيان الذي أعلنته وزارة الداخلية، على أن يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية السابقة والتي تضمن سلامة الجميع في الفصل الصيفي.

وأوضح أنه تم إنشاء مركز نموذجي للقاحات بالجامعة يحتوي على أكثر من 50 عيادة، وتدشين المنصة الإلكترونية لخدمة جميع منسوبي الجامعة من موظفين وطلبة.

وقال المتحدث الرسمي بجامعة الباحة د. ساري الزهراني: إن اللقاح إلزامي لدخول الطلبة مقر الجامعة في الفصل الصيفي، إذ يشترط في الطلاب والطالبات المسجلين للفصل الدراسي الصيفي أن يكونوا محصنين ضد فيروس كورونا وبما لا يقل عن جرعة واحدة، ويكون إثبات التحصين بواسطة تطبيق توكلنا، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتحميل تطبيق توكلنا طيلة تواجد الطلبة داخل المدينة الجامعية والكليات.

وأوضح المتحدث الرسمي بجامعة نجران د. صالح الحارثي أن مجلس الجامعة اعتمد الفصل الصيفي وفق ضوابط، في مقدمتها شرط التحصين لدخول مقار الاختبارات النهائية، والتحقق من سلامة حالتهم الصحية «محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافى»، وذلك من خلال تطبيق توكلنا.

وقال إن الدراسة بدأت يوم أمس الأحد، إذ تدرس المقررات النظرية عن بعد باستخدام المنصات الإلكترونية المعتمدة في نظام التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد في الجامعة، فيما تقدم المقررات العملية والسريرية حضوريا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، والتزام الكليات والعمادات المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، في كافة الأنشطة التعليمية، بما يضمن صحة وسلامة منسوبيها، والتقيد بتحميل وتفعيل تطبيقي توكلنا وتباعد. إلى ذلك، أعلنت عمادة القبول والتسجل بجامعة حفر الباطن فتح طلبات القبول للعام الجامعي 1443هـ، بدءا من 17 ذو الحجة، إلى 23 من نفس الشهر، عبر بوابة القبول بموقع الجامعة، على أن يتم الإعلان، لاحقا، عن الجدول الزمني المفصل لأعمال القبول. وعقد رئيس الجامعة د. صالح آل صقر اجتماعا مع أعضاء اللجنة الدائمة لرفع كفاءة الإنفاق، موجها ببذل كل جهد لإنجاز مهام اللجنة باعتبارها واحدة من أهم ممكنات تحقيق رفع الكفاءة بما يتوافق مع خطة الجامعة الاستراتيجية ويحقق أهداف رؤية 2030.