شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لا «فطر أسود» بين مصابي كورونا في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اللقاحات لا تحتوي على أي مواد مغناطيسية

المناسبات العائلية وراء 75 % من الحالات الأخيرة

112 مخالفة للجماهير والأجهزة الفنية والإدارية بالأندية

العقوبات تصل إلى 200 ألف ريال غرامة والسجن

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، إننا نلاحظ ثباتا في منحنى الإصابات المؤكدة، ونستبشر خيرا بذلك، موضحاً أن 75 % من الحالات المرصودة مؤخرًا بسبب المناسبات العائلية، وأكد أن الجائحة ما زالت مستمرة، وهو ما يستلزم الالتزام لنصل للمناعة المستهدفة للمجتمع.

ونفى د. العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي، أمس، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، ووكيل وزارة الرياضة للإعلام والعلاقات د. رجاء الله السلمي، صحة ما يُتداول عن إلغاء الجرعة الثانية في المملكة، مبيناً أن هناك تأجيلا، والهدف منه هو المسارعة لوصول أكبر عدد من أفراد المجتمع إلى الجرعة الأولى لرفع مستوى المناعة.

عدوى انتهازية

وأكد «العبدالعالي»، عدم الارتباط بين الفطر الأسود وفيروس كورونا، مؤكدًا عدم رصد أي حالات للفطر الأسود بين المصابين بكورونا داخل المملكة.

وقال متحدث الصحة، إن البعض يعتقد أن الفطر الأسود سلالة أو نوع أو يرتبط بفيروس كورونا وهذا غير صحيح فهو ليس فيروسًا، وإنما هو فطر موجود في البيئة والطبيعة والتربة ولا يعتبر مسببًا لمرض بشكل مباشر أو ينتقل بشكل مباشر إلا في حالة العدوى الانتهازية.

وبين أن العدوى الانتهازية هي أن يكون الشخص مصابًا بمرض مزمن ومضاعفات متأخرة تسبب له اضطرابا وخللا في مناعة الجسم بشكل كبير في مراحل متأخرة، تبدأ العدوى الانتهازية بأن تنتهز على الجسم وتصيبه بمرض إضافي فوق المرض الأساسي الموجود لديه وتتدهور الحالة الصحية بسبب ذلك.

وأشار إلى الشائعات المنتشرة مؤخرا حول العديد من جوانب الجائحة، ومنها: ما تم تداوله عن وجود مغناطيس في الجرعات مشددا على أن هذه المعلومة لا أساس لها من الصحة.

معلومات مغلوطة

وأضاف «العبدالعالي»: إن هناك معلومات مغلوطة ينشرها البعض حول عدم ارتداء الكمامات أو تطبيق الإجراءات الاحترازية لمن حصل على اللقاحات سواء بجرعة واحدة أو اثنتين، مشددا على أن الاحترازات لجميع أفراد المجتمع دون استثناء لأحد حتى المحصنين، إضافة إلى أن بعض الشباب لا يرغب في تلقي اللقاح؛ خوفا من المضاعفات، وهذا خطأ أيضا، إذ إن اللقاح يحمي الشباب أيضا من تداعيات كورونا حال الإصابة.

وعن سير اللقاحات في المملكة قال: إن عدد جرعات لقاحات كورونا «كوفيد– 19» وصل إلى 12819360 جرعة معطاة، في كافة مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 590 مركزا.

إصابات جديدة

وبين أنه جرى تسجيل 1067 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 440914 حالة، من بينها 8975 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1344 حالة حرجة.

وأضاف إن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 424690 حالة بإضافة 895 حالة تعاف جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 7249 حالة، بإضافة 12 حالة وفاة جديدة، لافتاً إلى أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 10188720 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لعدد 2767569 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لعدد 36503196 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 18537938 فحصا مخبريا دقيقا.

مخالفات وقائية

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، أنه تم ضبط 25,101 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، خلال أسبوع، في جميع مناطق المملكة، وتم التعامل معها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها. كما تم الإعلان خلال الأيام السبعة الماضية عن ضبط عدد من التجمعات المخالفة للائحة الحد من التجمعات في بعض مناطق المملكة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول صاحب المنشأة، وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

وبين أن عقوبات مخالفة تعليمات العزل أو الحجر الصحي تشمل غرامة تصل إلى 200,000 ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معا وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وإذا كان المخالف غير سعودي، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

عودة الجماهير

وتطرق د. رجاء الله السلمي للبرتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، مشيراً إلى أنه تم تهيئتها لاستقبال الجماهير وتطبيق جميع الاحترازات الوقائية.

واستعرض السلمي الفئات المسموح لها بالدخول للملاعب والمنشآت الرياضية وهم «محصن بجرعة أولى أو جرعتين، ومحصن متعاف»، وذلك من خلال التثبت من الحالة في تطبيق توكلنا، مؤكداً في الوقت نفسه حصول جميع العاملين على لقاح كورونا، وأخذ مسحة PCR قبل كل جولة.

وأوضح أنه فيما يتعلق بإحصائيات تطبيق البرتوكول فقد تم رصد 59 مخالفة من الحضور الجماهيري، و53 مخالفة من منسوبي الأجهزة الفنية والإدارية في الأندية، و37 مخالفة من الأفراد في الصالات والمراكز الرياضية، 172 مخالفة على الصالات والمراكز الرياضية.