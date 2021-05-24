شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 45 موقعا بواجهات جدة البحرية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.