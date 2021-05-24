شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت المملكة 25101 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا ، خلال الفترة من 4 / 10 / 1442هـ حتى 10 / 10 / 1442هـ، وذلك وفق إحصائية وزارة الداخلية الأسبوعية.

وتصدرت منطقة الرياض المخالفات بـ8682، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ5275، ثم المنطقة الشرقية بـ3123، ومنطقة المدينة المنورة بـ1700، ومنطقة القصيم بـ1699، ومنطقة الجوف بـ1437، ومنطقة الحدود الشمالية بـ693، ومنطقة تبوك بـ619، ومنطقة حائل بـ580 ومنطقة الباحة بـ430، ومنطقة عسير بـ400، ومنطقة جازان بـ287 ومنطقة نجران بـ176. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.