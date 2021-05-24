أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة الرشيد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

متابعات الخليج 365 - واس

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل عزاءهما لأسرة الرشيد بوفاة فقيدتهم شقراء بنت إبراهيم الرشيد – رحمها الله -.

اتصال هاتفي:

وعبّر سموهما خلال اتصال هاتفي اليوم بأسرة الفقيدة عن مواساتهما للجميع , سائلين الله بأن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جهتها عبرت أسرة الفقيدة عن الشكر لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على مواساتهما , سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وفسيح جناته.

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