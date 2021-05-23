هذه حالات التهرب الزكوي للمنشآت التجارية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الحالات التي يتم فيها التهرب الزكوي للمنشآت التجارية.

حالات التهرب الزكوي:

ولفتت الهيئة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أن حالات التهرب الزكوي تشمل عدم التسجيل في الهيئة في حال كان المكلف خاضعًا لجباية الزكاة، ومنها أيضًا تقديم ورفع إقرار مبني على بيانات ومستندات غير صحيحة بشكل متعمد، وكذلك يعتبر متهربًا من يقوم بإخفاء الدفاتر والسجلات والمستندات الخاصة بالمنشأة، قبل بدء الهيئة بالفحص.

إقرارات ضريبية:

وفي وقت سابق، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهري مارس وإبريل الماضيين، وذلك في موعد أقصاه الخامس عشر من شهر مايو الجاري.

وأهابت الهيئة بجميع المكلفين من قطاع الأعمال إلى المسارعة بتقديم إقراراتهم من خلال الموقع الإلكتروني (هنا) تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.



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