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شكرا لقرائتكم رئاسة الحرمين: تفويج حوالي 6 ملايين و204 آلاف معتمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23
رئاسة الحرمين: تفويج حوالي 6 ملايين و204 آلاف معتمر
منذ 4 أكتوبر الماضي وحتى أمس السبت
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
كشفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين عن أعداد من تم تفويجهم منذ بداية عودة العمرة والصلاة بالمسجد الحرام.
تفويج:
وأكدت الرئاسة، عبر إنفوجراف نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، أن ما تم تفويجه منذ 4 أكتوبر الماضي وحتى أمس السبت 22 مايو الجاري حوالي 6 ملايين و204 آلاف معتمر و13 مليون و911 ألف مصلٍّ.
مصلون:
وأشارت إلى أن إجمالي ما تم تفويجه منذ عودة العمرة والصلاة بالمسجد الحرام حوالي 20 مليون معتمر ومصلٍّ.
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