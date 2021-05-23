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رئاسة الحرمين: تفويج حوالي 6 ملايين و204 آلاف معتمر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

رئاسة الحرمين: تفويج حوالي 6 ملايين و204 آلاف معتمر

منذ 4 أكتوبر الماضي وحتى أمس السبت

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

كشفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين عن أعداد من تم تفويجهم منذ بداية عودة العمرة والصلاة بالمسجد الحرام.

تفويج: 

وأكدت الرئاسة، عبر إنفوجراف نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، أن ما تم تفويجه منذ 4 أكتوبر الماضي وحتى أمس السبت 22 مايو الجاري حوالي 6 ملايين و204 آلاف معتمر و13 مليون و911 ألف مصلٍّ.

مصلون: 

وأشارت إلى أن إجمالي ما تم تفويجه منذ عودة العمرة والصلاة بالمسجد الحرام حوالي 20 مليون معتمر ومصلٍّ.

رئاسة الحرمين: تفويج حوالي 6 ملايين و204 آلاف معتمر - متابعات الخليج 365
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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