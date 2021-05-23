رئاسة الحرمين: تفويج حوالي 6 ملايين و204 آلاف معتمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

كشفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين عن أعداد من تم تفويجهم منذ بداية عودة العمرة والصلاة بالمسجد الحرام.

تفويج:

وأكدت الرئاسة، عبر إنفوجراف نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، أن ما تم تفويجه منذ 4 أكتوبر الماضي وحتى أمس السبت 22 مايو الجاري حوالي 6 ملايين و204 آلاف معتمر و13 مليون و911 ألف مصلٍّ.

مصلون:

وأشارت إلى أن إجمالي ما تم تفويجه منذ عودة العمرة والصلاة بالمسجد الحرام حوالي 20 مليون معتمر ومصلٍّ.



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