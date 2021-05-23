اخبار السعوديه

القيادة المركزية الأمريكية: الصين قد تستغل خفض وجودنا للتدخل بالشرق الأوسط

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم القيادة المركزية الأمريكية: الصين قد تستغل خفض وجودنا للتدخل بالشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

القيادة المركزية الأمريكية: الصين قد تستغل خفض وجودنا للتدخل بالشرق الأوسط

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الصين قد تستغل خفض وجود القوات الأمريكية للتدخل بالشرق الأوسط.

والتقى رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في مكتبه، اليوم الأحد، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي والوفد المرافق له.

استعراض التعاون: 

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبخاصة في المجال الدفاعي، وأهمية تعزيز التعاون العسكري، بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك، التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.

وحضر اللقاء مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري وعدد من كبار الضباط من الجانبين.

القيادة المركزية الأمريكية: الصين قد تستغل خفض وجودنا للتدخل بالشرق الأوسط - متابعات الخليج 365

 
شارك الخبر

شارك الخبر




محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا