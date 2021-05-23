الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

توقعات بأمطار رعدية وسماء غائمة على بعض المناطق غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

أمطار رعدية:

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة منها مرتفعات نجران وعسير والباحة، والتي تتأثر بهطول أمطار رعدية، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

سماء غائمة:

كما توقع المركز سماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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