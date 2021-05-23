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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23
كما توقع المركز سماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
توقعات بأمطار رعدية وسماء غائمة على بعض المناطق غدًا
منها مرتفعات نجران وعسير والباحة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.
أمطار رعدية:
وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة منها مرتفعات نجران وعسير والباحة، والتي تتأثر بهطول أمطار رعدية، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.
سماء غائمة:
كما توقع المركز سماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
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