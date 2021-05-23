شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 4 مقاه مخالفة للاحترازات في الشرائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 4 مقاه لتقديم (الشيشة) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس ( كورونا ) ضمن نطاق بلدية الشرائع الفرعية.

وأوضحت الأمانة أن المراقبين ينفذون جولات ميدانية مكثفة للتأكد من تطبيق المنشآت والتزامها بالإجراءات الخاصة بتقديم (الشيشة) و(المعسل) ومن أبرزها تحصين العاملين واقتصار دخول المقاهي على العملاء المحصنين، ومنع تقديم (الشيشة) في الأماكن المغلقة وأماكن تقديم الطعام.

وأكدت على إلزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية من أجل بيئة آمنة للجميع، وعدم التهاون مع المخالفين، وتطبيق لائحة الغرامات بحقهم، داعيا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.