إغلاق 4 مقاه مخالفة للاحترازات في الشرائع

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وأوضحت الأمانة أن المراقبين ينفذون جولات ميدانية مكثفة للتأكد من تطبيق المنشآت والتزامها بالإجراءات الخاصة بتقديم (الشيشة) و(المعسل) ومن أبرزها تحصين العاملين واقتصار دخول المقاهي على العملاء المحصنين، ومنع تقديم (الشيشة) في الأماكن المغلقة وأماكن تقديم الطعام.
وأكدت على إلزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية من أجل بيئة آمنة للجميع، وعدم التهاون مع المخالفين، وتطبيق لائحة الغرامات بحقهم، داعيا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.
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