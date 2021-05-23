368 مخالفة للاحترازات على واجهات جدة البحرية

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وبينت الأمانة أنها وضعت خططا ميدانية لتشمل واجهات جدة البحرية في (الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف وممشى شارع فلسطين والكورنيش الأوسط)، مستعينة بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة، إضافة لتنفيذ أعمال تعقيم مكثفة في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.
وأكدت الأمانة مواصلة الجهود الميدانية المشتركة مع الشؤون الصحية والجهات الأمنية في الأسواق والواجهات البحرية والمرافق العامة لمتابعة الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، لا سيما خلال هذه الأيام التي تشهد إقبالا متزايدا من السكان والزائرين، مثمنة دور الجميع في الامتثال للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.
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