شكرا لقرائتكم خبر سحب 1651 عينة مخبرية للتأكد من سلامة الغذاء بأسواق مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى مختبر السلامة الغذائية التابع لأمانة العاصمة المقدسة خلال رمضان الماضي 1651 عينة مختبرية لتحليل الأغذية والمواد الغذائية، للتأكد من سلامة الغذاء، وضمان المواد المستهلكة والمتداولة بالمنشآت الغذائية.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة رعد الشريف في بيانه أمس أنه أخذت عينات غذائية لمنتجات مختلفة لفحصها بمختبرات الأمانة والتأكد من صلاحيتها، مشيرا إلى أن النتائج أظهرت عدم مطابقة بعض العينات لمعايير السلامة، كما اتضح وجود عينات مياه غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة والقيام بالجولات الرقابية للتأكد من خلو أسواق العاصمة المقدسة من المخالفات حرصا على سلامة الجميع، داعيا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفة على رقم البلاغات الموحد 940.

وصادرت الأمانة 200 كجم من الخضراوات والفواكه المتنوعة وسلمتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي؛ وذلك بعد حملة نظمتها بلدية العمرة الفرعية لمكافحة ظاهرة الباعة المتجولين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

وألزمت الأمانة ممثلة ببلدية العمرة الفرعية إحدى شركات الخدمات المنفذة للمشروعات في المواقع التابعة للنطاق الإشرافي للبلدية بنقل نحو 200 طن من نواتج الحفر واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين حسب الأنظمة المتبعة، وإلزام شركات النظافة المؤهلة بتعقيم وتطهير ورش حاويات النفايات أولا بأول، وذلك للحفاظ على الصحة العامة والقضاء على الحشرات.

من العينات ونتائج التحاليل:

