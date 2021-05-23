برنامج لتطهير وتعقيم حاويات النفايات بالطائف

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ونفذت الإدارة العامة للنظافة وإدارة الصحة العامة بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية برنامجا يشمل نحو 1200 حاوية يوميا، يجري تعقيمها وتطهيرها بأحدث الآليات وبمواد صديقة للبيئة، حيث شملت المرحلة الأولى من البرنامج أحياء: الساير، والفيصلية، والحلقة الشرقية، ومخطط الفهد، فيما يستمر البرنامج ليغطي جميع أحياء الطائف وضواحيها.
وأوضحت الأمانة أنها عززت الإجراءات والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا من خلال تنفيذ عدد من البرامج الوقائية كبرامج التعقيم والرش وبرامج الرقابة البلدية على الأنشطة التجارية والغذائية.
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