شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " السليمان " : إيصال صوت الإمام للناس خارج المسجد غير مشروع ويترتب عليه ضرر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، أن إيصال صوت الإمام للناس خارج المسجد أمر غير مشروع ويترتب عليه ضرر.

وقال "السليمان" خلال حديثه مع قناة "السعودية" أن مكبرات الصوت أمر جديد ومستحدث ولا ترتبط بأمر شرعي وإنما هي وسيلة لإيصال الصوت لأبعد ما يمكن من أجل وصول صوت المؤذن للناس.

وأضاف: "الآذان مشروع ايصاله للناس لحضور الصلاة أما ما يتعلق برفع الإقامة فهذا يدل أيضًا على مشروعية إعلان الإقامة للناس، أما ما يتعلق بنقل قراءة الإمام أثناء الصلاة الجهرية فإنها تكون داخل المسجد فقط".

وتابع: "نقل قراءة الإمام للناس خارج المسجد غير مشروع وعليه فإن هذا الأمر يترتب عليه ضرر".