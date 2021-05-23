شكرا لمتابعة خبر عن العثور على "مفقود الجحفة" متوفى في جبال الحبيا بحائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

عُثر على "مفقود الجحفة"، "غانم حمد الشهيب"، مُتوفى في جبال الحبيا شمال قرية الجحفة التابعة لمحافظة الشنان شرق حائل.

ويأتي ذلك بعد أن ظلّ "غانم الشهيب" مفقوداً منذ يومين بعد خروجه من منزله بالجحفة على سيارته لتفقد ورعي أغنام قريب له تُوفي قبل نحو أسبوع، بحسب الزميلة "سبق".

وكانت الجهات الأمنية بمحافظة الشنان وفريق فزعة الشمال للبحث والإنقاذ وذوو المفقود وعدد من المواطنين يبحثون عنه, وبعد بحث استمر يومين في الجبال القريبة من سيارته التي تم العثور عليها وسط الجبال.