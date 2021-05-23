شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصحة: نستهدف تطعيم 70% ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاما بلقاح كورونا خلال شهرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، عبدالله عسيري، أن الإقبال على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الجديد كبير ومُبشر، مقارنة بالدول الأخرى.

وذكر ، خلال حديثه في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، أنهم يستهدفون خلال شهرين من الآن الوصول إلى أن يكون 70% ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاما قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح .

ولفت إلى أن المستهدف تطعيم من 18 إلى 19 مليون فرد بلقاح كورونا، منوهاً بأن عدد من تطعيمهم من اللقاح وصل حتى الآن إلى 13 مليون فرد.