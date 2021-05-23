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بالفيديو.. الصحة: نستهدف تطعيم 70% ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاما بلقاح كورونا خلال شهرين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، عبدالله عسيري، أن الإقبال على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الجديد كبير ومُبشر، مقارنة بالدول الأخرى.

وذكر ، خلال حديثه في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، أنهم يستهدفون خلال شهرين من الآن الوصول إلى أن يكون 70% ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاما قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح .

ولفت إلى أن المستهدف تطعيم من 18 إلى 19 مليون فرد بلقاح كورونا، منوهاً بأن عدد من تطعيمهم من اللقاح وصل حتى الآن إلى 13 مليون فرد.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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