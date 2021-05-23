شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. " الصحة " : ندرس مدى مأمونية تلقي جرعتين من لقاحين مختلفين لكورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، عبدالله عسيري، أن الوزارة تدرس حاليًا مدى مأمونية تلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد فيروس كورونا في الممكة.

وذكر ، خلال حديثه في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، أن الدراسات العالمية أكدت أن أخذ الفرد جرعة من لقاح فايزر وجرعة أخرى من لقاح استرازينيكا لم يترتب عليه أي أضرار، وجاري دراسة مدى فعالية الجرعات من هذين اللقاحين معاً.

وأكد أن إجراءات السفر والحج والعمرة والزائرين لها دراسة مختلفة عن دراسة اعتماد اللقاحات التي تعتمد في المملكة، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم اعتماد السماح للملقحين باللقاح الصيني الدخول إلى المملكة، مضيفا أن هناك عدد من اللقاحات الصينية ضد الفيروس، وهي تختلف عن بعضها البعض من حيث الجودة والفعالية.