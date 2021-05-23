شكرا لمتابعة خبر عن خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من منصة أبشر عبر خدمة "واصل".
1- إحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد.
2- إحضار الجواز القديم وتسليمه الموظف البريد.
3- التأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد.
4- سداد الرسوم المستحقة للتوصيل.
5- وضع الجواز القديم وإشعار التجديد في الملف المخصص لذلك، وتسليمه لموظف البريد.
6- سيتم إرسال الجواز المجدد مع الجواز القديم بعد تخريمه إلى العنوان الوطني المسجل في أبشر.