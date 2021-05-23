شكرا لمتابعة خبر عن خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من منصة أبشر عبر خدمة "واصل". أوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من منصة أبشر عبر خدمة "واصل". 1- إحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد. 2- إحضار الجواز القديم وتسليمه الموظف البريد. 3- التأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد. 4- سداد الرسوم المستحقة للتوصيل. 5- وضع الجواز القديم وإشعار التجديد في الملف المخصص لذلك، وتسليمه لموظف البريد. 6- سيتم إرسال الجواز المجدد مع الجواز القديم بعد تخريمه إلى العنوان الوطني المسجل في أبشر.