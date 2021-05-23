شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. فيديو طريف لفتاة تخطئ في نطق خميس مشيط وتقول: " خميس متشعبط " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول فتاة مصرية تخطئ في نطق اسم محافظة خميس مشيط، وتقول " خميس متشعبط، وخميس متشيط " .

وبدت السيدة المصرية في بث مباشر على أحد البرامج وبجانبها ابنها الصغير، فيما قال لها أحد المواطنين تحية بالتعليقات وكتب أنه من " خميس مشيط ".

وأجابت السيدة المصرية على المواطن، قائلة له: " تنورني من خميس متشعبط.. الواد شاف متشيط.. يا واد بلد في السعودية "، فيما كررت الخطأ، قائلة: " خميس متشيط ".