جامعة المجمعة تقيم ملتقى أفضل ممارسات العمل الخدمي خلال جائحة كورونا

تستعد جامعة المجمعة لإقامة ملتقى أفضل ممارسات العمل الخدمي خلال جائحة كورونا، خلال اليوم الثامن والعشرون من شهر شوال لعام 1442 هـ.

ويسلط الملتقى الضوء على أبرز الممارسات الناجحة في خدمة ورفع مستوى الخدمة للمستفيدين من الطلاب أو الموظفين أو أفراد المجتمع خلال مراحل أزمة كورونا، والطرق الفعالة والتجربة الناجحة بجامعة المجمعة تجاه التعامل الآمن مع إدارة فنون المخاطر في الأعمال الخدمية واكتساب التجارب الناجحة المثيلة في الجامعات السعودية للخروج بتوصيات لعدد من المحاور التي ستناقشها فعاليات هذه الملتقى وخاصة لمسئولي أعمال النقل والحركة بالجامعات السعودية.

وسيكون الملتقى فرصة لاكتساب الخبرات والتشارك بما يخدم أبناء الوطن في رحاب جامعة المجمعة عبر وسائل التواصل عن بعد، برعاية رئيس جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن.

وسيتضمن محاور الملتقى بنود إستراتيجية لتطوير وتنمية مهارات العمل الخدمي ووضع خطط موحدة للتعامل الآمن من خلال الممارسات الفعالة وأيضًا من خلال التشخيص للتميز في إدارة الأزمات بين الجامعات السعودية.