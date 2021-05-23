«العدل» توضح آلية عمل خدمة «نمذجة الإجابة على الدعاوى»

كشفت وزارة العدل عن طريقة وآلية عمل خدمة «نمذجة الإجابة على الدعاوى» التي تهدف لسرعة الفصل في الدعاوى.

وشاركت الوزارة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" مرفقة بتغريدة جاء فيها "خدمة عدلية جديدة.. نمذجة الإجابة على الدعاوى عبر بوابة ناجز".

وأوضحت وزارة العدل أن آلية خدمة نمذجة الإجابة على الدعاوى تمر بعدة مراحل أساسية ورئيسية وهي كالتالي:

- إرسال إشعار للمدعي عليه يتضمن رابط الدعوى الإلكتروني.

- الرد على الدعوى والطلبات وفق نماذج محددة حسب تصنيف الدعوى.

- إمكانية إضافة تعليقات إضافية وطلبات من قبل المدعي عليه.

- بعد الانتهاء ترسل الإجابة إلى الدائرة القضائية للنظر فيها.

وأضافت العدل أن هناك خمس مراحل لبناء الخدمة تمر بدراسة جميع تصانيف الدعاوى.

ثم تحليل الإجابة على الدعاوى.

وتابعت، أنه بعد ذلك يتم تحديد النموذج المثالي للإجابة ثم تأتي مرحلة نمذجة الإجابات بمحددات دقيقة وأخيرًا إطلاق النماذج في بوابة ناجر، ويمك الدخول إليها عبر الضغط على الرابط التالي (من هنا).

وبينّت وزارة العدل أن خدمة «نمذجة الإجابة على الدعاوى» تستهدف تحقيق النتائج التالية والتي تتمثل في:

- تسهيل التقاضي على المستفيدين

- رفع فاعلية الإجراءات القضائية الإلكترونية وكفاءتها.

- زيادة فاعلية الجلسة القضائية الأولى.

- تحديد موضع النزاع بشكل دقيق وواضح.

- ربط إجابة المستفيد بالدعوى بشكل مباشر.

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