وزير الخارجية يبحث مع نظيره في مالاوي دور المملكة في دعم إفريقيا

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة اليوم، وزير خارجية جمهورية مالاوي ايزنهاور ندوا مكاكا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض مشاركة المملكة ومساهمتها في أعمال قمة تمويل اقتصاديات إفريقيا المنعقدة الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، ودور المملكة في دعم القارة الإفريقية على الأصعدة كافة.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي الصالح.