«الأرصاد» عن طقس الإثنين: أمطار رعدية وسماء غائمة جزئيًا على بعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، الإثنين.

وقال مركز الأرصاد، في بيان صادر عنه، إن مرتفعات نجران، وعسير والباحة تتأثر بهطول أمطار رعدية تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقع مركز الأرصاد سماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة، مشيرًا إلى أنها تكون شمالية الى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

أما عن حالة الخليج العربي، فأكد مركز الأرصاد أن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية: