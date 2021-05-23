مباحثات سعودية – بريطانية حول المستجدات الإقليمية والدولية

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، مع وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني جيمس كليفرلي، المستجدات الإقليمية والدولية.

وقالت وزارة الخارجية، إن اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة اليوم، استعرض المسؤولان خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.