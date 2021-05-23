«المركزي السعودي» يحدد مسؤوليات العميل تجاه البنك

أوضح البنك المركزي السعودي "ساما" المسؤوليات التي على عاتق العملاء تجاه البنوك وذلك في إطار اللوائح والأنظمة.

وكشف البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، عن أنه قام برسم إطار العلاقة بين البنك والعميل، وذلك من خلال وضع الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تحكم هذه العلاقة.

وفي هذا الإطار وضع "ساما" مبادئ لتحديد مسؤوليات والتزامات كل طرف بما يضمن لهما حقوقهما، موضحًا أن مسؤوليات العميل تجاه البنك تتمثل في الالتزام بالآتي:

- تقديم معلوماتٍ صحيحة وكاملة، وذلك من خلال الحرص على ملء النماذج والبيانات المطلوبة بمعلوماتٍ صحيحة وكاملة، حيث تساعد هذه المعلومات البنوك على تحديد المنتجات والخدمات التي تتناسب مع إمكانيات العميل المادية.

- الاطلاع على جميع الوثائق، وذلك بقراءة جميع البيانات والمعلومات التي يقدمها البنك بكل دقة وعناية وتأكد من فهمها جيدًا، لتكن ملما بالتزاماتك وواجباتك المترتبة على حصولك على المنتج.

- التأكد من فهم جميع الشروط والبنود المتعلقة بالمنتج أو الخدمة المقدمة قبل الموافقة عليها، فموظف البنك ملزم بالإجابة عن أسئلتك واستفساراتك بكل مهنية ووضوح.

- عدم التهاون في التقدم بشكوى للبنك، إن لم يكن العميل راضيًا عن المنتج أو الخدمة المقدمة، حتى يتمكن البنك من معالجة الأمر والتأكد من عدم تكراره، لذلك يحبذ معرفة أرقام وعناوين الاتصال الخاصة بآلية تقديم الشكاوى ومتابعتها.

- الالتزام بالشروط والأحكام وعدم محاولة استخدام المنتج بما يخالف الشروط والأحكام المتفق عليها بموجب العقد، لذلك على العميل التأكد من فهم الشروط والأحكام كاملة حتى بتجنب المساءلة القانونية أو المالية بسبب الاستخدام الخاطئ.

- تجنب المنتجات ذات مخاطر مرتفعة وعدم السعي للحصول على منتجات مصرفية ذات مخاطر لا تتناسب مع وضعك المالي. فبعض المنتجات المصرفية تحمل درجات متفاوتة من حيث المخاطر، وعلى البنك أن يوضحها لك.

- اختيار المنتج المناسب الذي يتلاءم مع احتياجاتك وإمكاناتك المالية، لتكون قادرًا على الوفاء بالتزاماتك.

- الإبلاغ عن العمليات المشبوهة والقيام فورًا بإبلاغ البنك في حال تعرّض الحساب لأي عملياتٍ مشبوهة غير نظامية، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الأمر والتأكد من عدم تكراره.

- سرية معلوماتك المصرفية مع عدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية المصرفية مع الحفاظ على سرية كل ما يتعلق ببيانات الحساب أو أي معلومات مصرفية أو شخصية مهمة.

- طلب الاستشارة من المصرف في حال مواجهة صعوبات مالية كعدم القدرة على سداد الحد الأدنى المطلوب للبطاقة الائتمانية، واستشاري البنك الذي يتم التعامل معه لمناقشة الحلول المتاحة.

- الحرص على تحديث المعلومات الشخصية لدى البنك، خصوصًا معلومات الاتصال، والوضع الوظيفي، حتى يتمكن البنك من التواصل معك وتجنب أي عواقب مستقبلية كعدم استلام خطابات أو إشعارات.

- عدم التواصل مع المصرف إلا باستخدام البريد الإلكتروني الشخصي أو العادي، لتجنب إفشاء معلوماتك المصرفية للآخرين.

- هناك مخاطر تنطوي على منح الوكالة الرسمية لشخصٍ ما لإنجاز معاملاتك المصرفية، وعليك أخذ تلك المخاطر بعين الاعتبار؛ لأن ذلك الشخص سيكون لديه الصلاحية للتصرف بشؤونك المصرفية.

- تجنب التوقيع على مستندات غير مكتملة مع التأكد من اكتمال جميع البيانات والحقول المطلوبة في النماذج والمستندات ولا توقع على أي نموذج أو مستند فارغ أو غير مكتمل.

مراجعة معلومات وبيانات العقد

- مراجعة كل الفقرات والبنود الواردة في العقد قبل التوقيع كمراجعة رقم الحساب أو المبلغ أو بيانات المستفيد؛ لأن توقيعك يعني موافقتك على المعلومات الواردة في العقد.

- الحصول على نسختك من المستندات الموقعة والاحتفاظ بها.

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