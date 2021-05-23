قرض سعودي لتطوير مستشفيات «القصر العيني» المصرية

يشارك "الصندوق السعودي للتنمية" في مشروع تطوير مستشفيات "قصر العيني" التابعة لجامعة القاهرة المصرية بقرض قيمته 120 مليون دولار.

وفي بيان لها، ذكرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة المصرية، القاهرة، أن "الصندوق السعودي للتنمية" يشارك في تمويل "مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني"، بقرض يبلغ 120 مليون دولار.

وأكدت السفارة أنه "تم التعاقد مع شركة (HILL) العالمية لتولي إدارة المشروع".

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