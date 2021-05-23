آل جابر يبحث مع سفراء أوروبيين التوصل إلى حل سياسي في اليمن

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم الأحد، نظراءه سفراء الاتحاد الأوروبي بالمملكة؛ لمناقشة التوصل إلى حل سياسي في اليمن.

وقال آل جابر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: سعدت اليوم بلقاء سفراء الاتحاد الأوروبي لدى المملكة؛ لمناقشة وشرح مبادرة وجهود المملكة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، خاصة في ظل رفض الحوثيين المستمر للجهود الأممية والدولية لوقف إطلاق النار وإصرارهم على زيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

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