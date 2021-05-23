ما الفرق بين «الخلع» ودعوى «فسخ النكاح».. مستشار يجيب

كشف المستشار القانوني محمد الوهيبي، الفارق بين "الخلع" ودعوى "فسخ عقد النكاح"، محددًا الشروط الواجب توفرها في كل حالة على حدة.

وأوضح الوهيبي، خلال مقابلة مع "روتانا خليجية"، أن "فسخ عقد النكاح" هو أن المرأة تطلب إنهاء العلاقة لمسببات رئيسية في حقوقها الزوجية أو في حال مخالفة الشروط الواردة في عقد النجاح، مثل المسكن المستقل أو النفقة أو توفير الحياة الكريمة في بيئة آمنة.

وبالنسبة للخلع، قال الوهيبي: "المخالعة" يقصد بها أنه لا توجد أسباب أو قصور في الزوج، ولكن الزوجة تريد الانفصال لأسباب نفسية أو غيرها، وهنا عليها أن ترد للزوج المهر ويتم إنهاء العلاقة الزوجية، وفي هذا الصدد أقرت وزارة العدل "المصالحة الإلزامية" في قضايا الأحوال الشخصية لمحاولة تقريب وجهات النظر، حتى وإن تم الانفصال فيكون عن تراض من الطرفين.

#محمد_الوهيبي .. مستشار قانوني : هذا هو الفارق بين الخلع ودعوى فسخ عقد النكاح@loweyrm#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/Wey04AWkDi — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 23, 2021

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