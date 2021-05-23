وكيل «الصحة»: الفطر الأسود يتسبب في حالات نادرة بعدوى انتهازية

نفى وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبد الله عسيري صحة ما يشاع عن ارتباط إصابات كورونا في البحرين بالفطر الأسود.

وقال وكيل وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الفطر الأسود موجود في الطبيعة، مشيرًا إلى أنه يتسبب في حالات نادرة بعدوى انتهازية في المصابين بأمراض شديدة وليس له علاقة مباشرة بكوفيد-19.

وكان الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، قد أكد في تصريحات سابقة عدم الارتباط بين الفطر الأسود وفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه لم ترصد أي حالات للفطر الأسود بين المصابين بفيروس كورونا داخل المملكة.

وقال متحدث الصحة، خلال مؤتمر مستجدات كورونا، اليوم الأحد، إن البعض يعتقد أن الفطر الأسود هي سلالة أو نوع أو يرتبط بفيروس كورونا، وهذا غير صحيح فهو ليس فيروسًا، وإنما هو في فطر موجود في البيئة والطبيعة والتربة، ولا يعد مسببًا لمرض بشكل مباشر أو ينتقل بشكل مباشر إلا في حالة العدوى الانتهازية.

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