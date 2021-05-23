اعتماد آلية الدراسة والاختبارات بجامعة نجران

أوضح المتحدث الرسمي بجامعة نجران الدكتور صالح الحارثي، عن آلية الدراسة للفصل الصيفي بالجامعة للعام الجامعي 1442، وقال إن الدراسة تبدأ في الفصل الصيفي الأحد 11 - 10 - 1442، وتنتهي الأربعاء 04 - 12 - 1442.

وتُدرس المقررات النظرية عن بُعد باستخدام المنصات الإلكترونية المعتمدة في نظام التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد في الجامعة. وتُقدم المقررات العملية والسريرية حضوريًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

كما تُنفّذ مقررات التدريب الميداني والتعاوني والامتياز؛ وفقًا لأنظمة الجهات التدريبية، على أن تقوم الكليات المعنية بالتأكد من إتمام ذلك، وبما يضمن جودة مخرجات ونواتج تعلم تلك المقررات.

وتُجرى الاختبارات الفصلية والنهائية عن بُعد للمقررات النظرية، وحضورياً للمقررات العملية والسريرية؛ وفقًا لما تحدده الكليات المعنية، ويعلن ذلك للطلاب عبر منصة البلاك بورد.