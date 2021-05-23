7 مرتكزات لتطوير 5 أسواق في الأحساء

حددت وكالة المشاريع في أمانة الأحساء نحو 7 مرتكزات: «الابتكار - الترفيه - الاندماج التصميمي والمعماري - الاستثمار - الاستدامة - تطوير الخدمات العامة - المحافظة على تراث الأسواق الشعبية»، لتطوير 5 أسواق شعبية في المحافظة: سوق الأربعاء في المبرز، سوق الخميس بالهفوف، سوق الجمعة في الطرف، سوق الأحد بالقارة، سوق الاثنين في الجفر.

وأوضح أمين الأحساء، المهندس عصام الملا، أن ذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، ومعالجة أوجه التشوه البصري، وامتداد لخطط الأمانة في إعادة صياغة الأسواق الشعبية «الأسبوعية»، وتنظيمها مع الحفاظ على هويتها الشعبية والتراثية، ومعالجة الانتشار العشوائي للباعة، وتنظيم الأسواق وفق أحدث المعايير ذات الطابع الشعبي والتراثي والتناسق العمراني.

وأشار الملا إلى أن التطوير يتضمن إنشاء الممرات المظللة، وساحة للفاعليات والمناسبات، والنوافير التفاعلية، ومظلات للباعة، وغطاء نباتي، وتخصيص مضمار للمشاة، ومواقع لعربات بيع الأطعمة (فود ترك)، ومواقع للأسر المنتجة، وتهيئة موقع الأسواق لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، منوها بأن مبادرة معالجة الانتشار العشوائي للباعة الجائلين تأتي في إطار الارتقاء بالبيئة العمرانية.