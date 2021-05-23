الشرقية تلامس الـ 50 درجة

توقع المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، لـ«دوت الخليج» أمس، أن تلامس درجات الحرارة خاصة في المنطقة الشرقية الشهر المقبل الـ50 درجة مئوية، من بينها: الأحساء، والدمام، والظهران، والمناطق المحيطة بها، وتشهد ارتفاعًا ملموسًا في درجات الحرارة في فصل الصيف متأثرة بمنخفض الهند الموسمي.

وأشار القحطاني، إلى أن المملكة، تشهد تغيرات في درجات الحرارة في مرحلة نقترب منها من فصل الصيف، وأن هناك تذبذبًا نوعيًا ما بين درجة الحرارة العظمى، ودرجة الحرارة الصغرى. وبدورها، أبانت المحاضرة في جامعة الملك فيصل أفنان عبداللطيف الملحم، أنه في هذه الأوقات من السنة، تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع، نتيجة حركة الشمس الظاهرية، وقرب تعامد أشعة الشمس على مدار السرطان المار بمنتصف شبه الجزيرة العربية؛ مما يؤدي إلى تكوّن منخفض الهند الموسمي، الذي يؤثر بشكل مباشر على المنطقة، في حين يتواجد مرتفع جوي على منطقة البحر المتوسط، الأمر الذي يعمل على تحدر الضغط الجوي، ويساعد على هبوب الرياح الشمالية الغربية (رياح البوارح)، المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية والدول المطلة على حوض الخليج العربي.