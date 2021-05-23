تطوير حدائق جدة



بدأت أمانة محافظة جدة في إنشاء مشاريع الحدائق النوعية، لرفع مستوى الحياة والرفاهية في الأحياء السكنية وتشجيع السكان على المشاركة في الأنشطة المجتمعية والفعاليات الترفيهية وتعزيز الأنشطة الرياضية ، وتشمل الحدائق حي الفضيلة جنوب مدينة جدة، والتي تستهدف ذوي الإعاقة والشباب والعائلات والأطفال. وبلغت الأعمال المنجزة نسبة 100%.

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