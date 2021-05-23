توأمة بين فريق تطوعي ومجلس بلدي

وأوضح رئيس المجلس عبدالهادي الشمري أن القرار جاء بعد مفاضلة بين عدة فرق تطوعية، وتم اختياره بناء على عدة معايير، من أبرزها توجه الفريق وإلمامه بالأنظمة وطبيعة برامجه والأسماء التي تنتمي للفريق، موضحًا أن من الأهداف الرئيسة للقرار هو التماشي مع رؤية ولي العهد التي ترتكز على العمل التطوعي من أجل الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي.
من جهتها، أكدت رئيس فريق سريرة خير التطوعي منيفة الشمري على أهمية هذه المبادرة، مشيرة إلى أن عدد أعضاء الفريق يتجاوز المئتي عضو، من الجنسين، ويعمل وفق منظمة متكاملة.
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