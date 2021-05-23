صيانة دورية لفوانيس حجر إسماعيل

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن بن عبدالمحسن السلمي، أنه تتم الصيانة على الثريات بشكل دوري، وذلك بالإشراف على نظافتها والتأكد من عمل الكشاف وتوصيلاته وأنها بشكل جيد.
ونظرا لحساسية وضع كشافات فوانيس الحجر يتم تغيير الكشاف بالكامل في حالة تعطله.
وأضاف السلمي، أنه يتم تجديد دهان تلك الفوانيس، وذلك بفك جميع أجزاء الفوانيس وإزالة الطلاء القديم ومعالجته، ومن ثم صقل الفانوس بواسطة معدة متخصصة في ذلك، ليتم بعدها طلاء الفانوس بأربع طبقات من النحاس بسماكات متفاوتة.
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