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صيانة دورية لفوانيس حجر إسماعيل

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تقوم الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بعمل صيانة شهرية لثريات حجر إسماعيل الثلاث والتي صممت على شكل فانوس قائم على قاعدة عريضة مزخرفة على هيئة أقواس وخلفية من الزجاج تسمح بنفاذ الضوء، منتهيًا برأس مدبب على شكل هلال وفي كل فانوس كشاف ليد 40 واط بلون إضاءة أخضر.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن بن عبدالمحسن السلمي، أنه تتم الصيانة على الثريات بشكل دوري، وذلك بالإشراف على نظافتها والتأكد من عمل الكشاف وتوصيلاته وأنها بشكل جيد.

ونظرا لحساسية وضع كشافات فوانيس الحجر يتم تغيير الكشاف بالكامل في حالة تعطله.

وأضاف السلمي، أنه يتم تجديد دهان تلك الفوانيس، وذلك بفك جميع أجزاء الفوانيس وإزالة الطلاء القديم ومعالجته، ومن ثم صقل الفانوس بواسطة معدة متخصصة في ذلك، ليتم بعدها طلاء الفانوس بأربع طبقات من النحاس بسماكات متفاوتة.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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