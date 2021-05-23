تكدس يمنيين غير مطعمين في منفذ الوديعة

طالب مدير منفذ الوديعة اليمني مطلق الصيعري، جميع القادمين إلى المملكة من المقيمين والمقيمات، والقادمين بتأشيرات زيارة وسياحة وعمل، باتباع التعليمات وتطبيق النظام الصادر من الحكومة السعودية ، ولن يسمح بدخول من لا يلتزم بذلك مهما كان الأمر. وبين أن تكدسهم داخل المنفذ وبقاءهم لعدة أيام لن يجدي نفعا، وسيلحق الضرر بهم وبالغير، وعلى الجميع توفير الوقت لمن لا تنطبق عليهم الشروط والعودة وتطبيق التعليمات الواردة، ليسمح لهم بالدخول إلى المملكة.

المواطنون والمواطنات

وأوضح الصيعري بأن المسموح لهم بالدخول عبر المنافذ البرية والبحرية، يسمح بدخول الفئات التالية مع تطبيق الإجراءات التابعة لها وهم: المواطنون والمواطنات، فلا يطلب منهم تقديم شهادة فحص PCR قبل المغادرة للمملكة، وكذلك المحصنون لا يطلب منهم الحجز الصحي أو الفحص بعد القدوم، أما غير المحصنين والأشخاص دون 18 عاما فيطلب منهم الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، مع عمل فحص PCR في اليوم السادس ويستثنى من الفحص من هم دون 8 سنوات.

زوجة المواطن وزوج المواطنة

وأضاف الصيعري قائلا: أما زوجة المواطن وزوج المواطنة، والأبناء والعمالة المنزلية المرافقة لهم، والدبلوماسيون وعوائلهم المقيمون معهم، والعمالة المنزلية المرافقة لهم، فيطلب منهم تقديم شهادة فحص PCR سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل المغادرة للمملكة ويستثنى من ذلك من هم دون 8 سنوات، أما المحصنون فلا يطلب منهم الحجر الصحي أو الفحص بعد القدوم، أما غير المحصنين والأشخاص دون 18 عاما فيطلب منهم الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، مع إجراء PCR في اليوم السادس، ويستثنى من ذلك من هم دون 8 سنوات.

المقيمون والقادمون بتأشيرة

وتابع الصيعري حديثه بأن المسموح لهم بالدخول إلى المملكة هم المحصنون فقط من المقيمين والقادمين بتأشيرة عمل، أو زيارة أو سياحة ومرافقوهم دون 18 عاما، على أن يطبق على غير المحصنين من المرافقين الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، مع عمل فحص PCR في اليوم السادس ويستثنى من الفحص من هم دون 8 سنوات.

سائقو الشاحنات

وقال الصيعري: أما سائقو الشاحنات ومساعدوهم من جميع المنافذ، فلا يطلب منهم تقديم شهادة فحص PCR قبل المغادرة للمملكة، ولا يطبق عليهم الحجر الصحي أو الفحص بعد القدوم، أما طواقم السفن البحرية، فيطلب من غير المواطنين منهم تقديم شهادة فحص PCR سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل المغادرة للمملكة، وإجراء فحص PCR خلال 24 ساعة بعد كل دخول إلى المملكة، وتقوم الجهات المسؤولة برفع قوائم لمن تظهر نتيجتهم سلبية، إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، لإدخال المعلومات في تطبيق «توكلنا» ويستثنى من ذلك من تظهر حالته الصحية محصنا في تطبيق «توكلنا».

* إجراءات على القادمين للمملكة عبر المنافذ البرية والبحرية

الفئات المسموح لها بالدخول:

- المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة

- من يحملون تأشيرة دبلوماسية والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم

- طواقم السفن البحرية وسائقو الشاحنات ومساعدوهم من جميع المنافذ

- من له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية والحالات المستثناة

- العمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة، ومن تظهر حالته الصحية «محصن» ومرافقوه دون سن 18 عاما

* تطبيق الحجر المنزلي بحقهم ما عدا المحصنين

* التأكيد على ضرورة الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية مخاطر «كوفيد-19» معتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة، وذلك على جميع القادمين إلى المملكة «غير المحصنين».