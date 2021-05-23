ميكانيكا السيارات بتقنية أبها

وأوضح عميد الكلية المهندس ناصر آل زيدان أن افتتاح البرنامج يضاف إلى الأقسام، التي سبق فتح البكالوريوس بها في تقنية الحاسب الآلي والتقنية الإدارية، والتقنية الكهربائية والتقنية المدنية والمعمارية. ويشهد التخصص إقبالاً، حيث يتدرب به العديد من المتدربين، وتخرج منه مئات الخريجين في مرحلة الدبلوم، ويعتبر من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل السعودي وفق رؤية المملكة 2030.
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