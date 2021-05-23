إلزام أصحاب العمل بتكاليف حجر العمالة

فيما تصاعد الجدل بين شركات ومكاتب الاستقدام وعملائها حول من يتحمل تكاليف الحجر الصحي للعمالة، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بمنصة «مساند»، قرارا يقضي بتحميل صاحب العمل تكاليف الحجر الصحي للعمالة المنزلية التابعة له أثناء قدومهم إلى المملكة.

وضع مؤقت

أكد أحد المستثمرين في قطاع الاستقدام ماجد الهقاص، أنه بناء على القرار لن تتحمل الشركات والمكاتب أي تكاليف حتى لو كانت العقود قبل تاريخ قرار فرض الحجر الصحي، ولن يتم تضمين تكاليف الحجر الصحي في العقود، حيث سيتم استيفاء التكاليف من العملاء مباشرة، مشيرا إلى أن الإجراء خاص بوضع مؤقت ومن المتوقع أن يتغير في أقرب وقت.

وثيقة تأمين

وأعلنت وزارة الداخلية عن فرض الحجر المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة، باستثناء المواطنين والمواطنات القادمين عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وبنات وأبناء المواطنة، وزوجة المواطن وزوج المواطنة والعمالة المنزلية الخاصة بالسعوديين والمحصنين والوفود الرسمية ومن يحملون تأشيرة دبلوماسية والدبلوماسيين وعائلاتهم، وطواقم الملاحة الجوية ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، ومن يمتلك وثيقة تأمين صحي سارية معتمدة من الجهات الصحية في المملكة تغطي العلاج من فيروس كورونا.

قيمة الحجر

وكشفت الخطوط السعودية عن تكلفة الحجر المؤسسي «الفندقي» للقادمين إلى المملكة الذي سيتم تطبيقه على الفئات التي تنطبق عليها الشروط. ويجب على القادمين إلى المملكة وتنطبق عليهم شروط الحجر المؤسسي أن يسددوا قيمة الحجر إلى شركات الطيران الناقلة إلى المملكة.

يذكر أن باقات الحجر المؤسسي صالحة للحجوزات التي تتم من 8 مايو 2021 إلى 30 يونيو 2021 ويتم الحجز من مكاتب الموقع الإلكتروني أو مكاتب الاتصال أو وكلاء السفر للشركات الناقلة، وقيمة الحجر غير قابلة للاسترجاع أو الاسترداد، ويمكن تغيير تلك الباقات دون إشعار مسبق.

أنواع وكلفة باقات الحجر الفندقي

01

3 نجوم

تشمل 6 ليالٍ في فنادق 3 نجوم ووجبات الطعام، هي «الإفطار والغداء والعشاء» في الغرف، ومواصلات المطار إلى الفندق وفحص كورونا، ومتوسط أسعارها 3 آلاف ريال للشخص الواحد في غرفة فردية.

02

4 نجوم

تشمل نفس الميزات السابقة، ولكن في فنادق 4 نجوم ويكون متوسط أسعارها 5 آلاف ريال للشخص الواحد، في غرفة فردية

03

5 نجوم

تشمل نفس الميزات السابقة ولكن في فنادق 5 نجوم ومتوسط أسعارها 7 آلاف ريال.